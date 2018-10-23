Жителей Юго-Восточной Азии и их проводника задержали в Печорском районе при попытке перейти границу

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с латвийскими пограничниками пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в Печорском районе. В рамках проверки информации о следовании в сторону сопредельного государства группы неизвестных лиц пограничники в
В результате проведенного комплекса первичных мероприятий стражи границы установили автомобили, на которых двое жителей г. Пскова осуществили доставку в приграничный район группы задержанных.
Сами иностранцы пояснили, что прибыли в Россию в первой половине октября текущего года через международный аэропорт «Домодедово» с туристическими целями, но изначально планировали незаконным путем попасть в страны Евросоюза.
Печорским районным судом задержанные иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.