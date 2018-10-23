Происшествия

Отец и сын подозреваются в занятии наркобизнесом в Островском районе

У жителей Островского района изъяты наркотические средства в крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области задержан 25-летний житель Островского района, подозреваемый в сбыте наркотиков. Этот молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

Полицейские установили, что наркотическое средство с целью распространения он приобрел у своего отца. При задержании и проведении обыска у 55-летнего мужчины в доме обнаружена и изъята большая партия наркотиков растительного происхождения.

Исследование подтвердило, что изъятое наркотическое вещество является марихуаной массой 214,4 грамма, что составляет крупный размер. В значительном размере изъята также конопля общей массой 18,5 граммов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.