Происшествия

В Пскове продолжается розыск Валентина Ефремова

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель Пскова Валентин Ефремов, 1973 года рождения. В 2009 году родственники утратили с ним связь. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид: 35 - 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Ефремова Валентина Валентиновича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.