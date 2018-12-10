Происшествия

В Псковской области продолжаются поиски пропавшего 8 лет назад мужчины

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Валерия Владимировича Васильева 1973 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с января 2010 года он разыскивается как лицо, утратившее родственную связь.

Приметы: на вид 45 лет, рост 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые короткие, лицо круглое, брови дугообразные, глаза серые, нос прямой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Валерия Васильева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.