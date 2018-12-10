Происшествия

Жительницу Середки отправят на 10 лет в колонию за убийство сожителя

Жительницу Середки приговорили к 10 годам заключения в исправительной колонии общего режима за убийство сожителя, с которым она прожила около 12 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, установлено, что подсудимая, находясь по месту жительства на протяжении нескольких дней совместно со своим сожителем употребляли спиртные напитки.

18 августа 2017 года в ходе внезапно возникшей между ними ссоры подсудимая нанесла ножом потерпевшему одно проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца, легкого и развитием острой массивной кровопотери, которое является опасным для жизни человека, относится к категории тяжкого вреда здоровью, и привело к смерти ее сожителя.

При осмотре места происшествия на полу в помещении спальни обнаружены следы вещества бурого цвета, похожего на кровь. На диване в помещении спальни в положении лежа на спине обнаружен труп потерпевшего без одежды, на котором имелись следы замывов крови.

Обвиняемая вину в содеянном не признала и пояснила, что 18 августа в течение дня она с сожителем употребляла спиртное в своей комнате, в связи с чем, обстоятельства произошедшего не помнит. Об обстоятельствах убийства сожителя ей ничего неизвестно.

Как следует из характеризующих подсудимую сведений, она склонна к асоциальному образу жизни, не трудоустроена, злоупотребляла алкоголем, в содеянном не раскаялась, в момент совершения убийства была вменяема и могла осознавать последствия своих действий.

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Псковского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - в умышленном причинении смерти другому человеку.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, исследования всех представленных суду стороной обвинения доказательств, суд назначил наказание, в соответствии с санкцией ст. 105 УК РФ, а именно - в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.