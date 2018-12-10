Происшествия

В Порховском районе вор-рецидивист приговорен к условному лишению свободы на два года

Прокуратурой Порховского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении двух краж – тайном хищении чужого имущества, одна из которых с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в судебном заседании установлено, что обвиняемы, имея ряд непогашенных судимостей за хищения, в период с апреля по август 2018 года совершил две кражи, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, указанные уголовно-наказуемые деяния совершены подсудимым при рецидиве преступлений.

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, что установлено ч. 1 ст. 18 УК РФ.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком 2 года.