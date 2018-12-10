Происшествия

В Новоржеве украли 14 стоек ограждения с центральной улицы города

В течение двух недель на улице Германа в центре Новоржева проводились работы по установке ограждения, которое не позволит переходить проезжую часть в неположенном месте в целях исполнения решения комиссии по безопасности дорожного движения. Как пишет газета «Земля Новоржевская», за время проведения работ было украдено 14 стоек ограждения.

Средства на проведение данных мероприятий выделяются по подпрограмме «Дорожное хозяйство» государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы».

Издание также сообщает, что еще одним общественным местом проведения работ является улица Комсомольская. Здесь проведены работы по расширению площади водоема, который используется в качестве катка в зимнее время, и благоустройству прилегающей территории. Вокруг искусственного водоема выполнена профилировка грунтовой насыпи, что будет способствовать безопасности детей и взрослых. Эти работы выполнены частично за счет средств ГП «Новоржев».

Кроме того, в рамках продолжения проекта «Здоровое городское поселение» на ул. Комсомольской ведутся работы по обустройству спортивной площадки с силовыми тренажерами, современным языком - воркаута. Уже произведена выкорчевка растительности на территории будущей площадки. По этой же программе немалые средства будут затрачены и на реконструкцию городского стадиона.

Весьма значительные средства планируется выделить Новоржевскому району на развитие спортивной инфраструктуры в 2019 году из областного и федерального бюджетов. Эти средства будут направлены на ремонт футбольного поля, беговых дорожек, зрительских трибун. В дальнейших планах также строительство спортивных объектов в Летнем парке и тренажерной площадки на территории городского стадиона.