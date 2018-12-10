Происшествия

До трех лет лишения свободы грозит жительнице Порхова за найденные в парке наркотики

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении местной жительницы по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в октябре 2018 года обвиняемая, находясь в парке культуры и отдыха Порхова, присвоила для личного потребления без цели сбыта найденное около скамейки наркотическое средство «гашиш» массой 2.99 грамма, что является значительным размером.

При проведении сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области оперативно-розыскных мероприятий, указанное наркотическое средство было обнаружено и изъято у обвиняемой.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.