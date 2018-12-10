До 4 лет заключения может получить житель Порховского района за открытую кражу 3000 рублей

Жителя Порховского района будут судить за открытое хищение из нагрудного кармана потерпевшего 3000 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в отношении похитителя утвержден обвинительный акт по уголовному делу о грабеже.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 25 августа 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире у своего товарища, в ходе распития спиртных напитков, действуя открыто, подошел к потерпевшему и из нагрудного кармана последнего достал денежные средства. После произошедшего, обвиняемый с места скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.