Происшествия

В стругокрасненской деревне Пламя на пожаре погибла женщина

3 пожара с погибшими произошли в Псковской области в минувшую субботу, 22 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 7.21 в деревне Бор Усвятского района сгорели жилой дом, хозпостройка и автомобиль «ЗАЗ 968». Погибшим обнаружен хозяин дома 1932 года рождения. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Спасено 2 хозпостройки и 2 автомобиля.

В 00.31 в деревне Пламя Стругокрасненскго района сгорел дачный дом. Обнаружена погибшей женщина 1950 года рождения. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал). Спасено два соседних жилых дома.

4.26 в Новосокольниках на ул. Садовой в 1-этажном жилом доме на 4 квартиры в 1-комнатной квартире выгорела комната, кухня и кровля. Обнаружено тело погибшего хозяина 1976 года рождения и труп мужчины, личность которого устанавливается. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших.