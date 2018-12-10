Происшествия

Терминал для сбора данных украла женщина из великолукского торгового центра

В великолукских торговых центрах произошли кражи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 21 декабря в торговом центре на улице Зверева из корзины у женщины 1962 года рождения украли мобильный телефон. Ущерб составил 8 000 рублей. В краже подозревается житель Великолукского района 1975 года рождения. Похищенный телефон изъят.

22 декабря в торговом центре на улице Вокзальной был украден терминал для сбора данных. Ущерб составил 35 000 рублей. В краже подозревается жительница Великолукского района 1975 года рождения. Подозреваемая дала признательные показания. По данному факту проводится проверка.