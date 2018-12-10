Происшествия

Граждане с Ближнего Востока с детьми пытались нелегально перейти границу в Себежском районе

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Примерно в двух с половиной километрах от российско-латвийского рубежа пограничники задержали группу, состоящую из 24 иностранных граждан. В их числе девять мужчин, шесть женщин и девять детей.

Документы, удостоверяющие личность и дающие право на пересечение государственной границы, у задержанных при себе отсутствовали.

Как пояснили сами задержанные, являющиеся гражданами одного из государств Ближнего Востока, все они в декабре прибыли в Россию через аэропорты московской воздушной зоны на законных основаниях. Официально иностранцы намеревались посетить нашу страну с туристическими целями. При этом они изначально вынашивали намерение незаконно перебраться в прибалтийские страны, а оттуда направиться в Германию в поисках работы.

К пограничной зоне «путешественников» доставили на малотоннажном грузовом автомобиле, высадили в лесу и указали направление движения. Но дойти до границы группа так и не смогла. Благодаря бдительности и профессиональным действиям пограничников нарушители были задержаны.

На данный момент все указанные лица задержаны на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия процессуального решения.