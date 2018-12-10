Происшествия

Псевдопродавцы из Липецкой области торговали в Пскове контрафактной красной икрой

В Пскове на улице возле одного из торговых центров неизвестные продавали красную икру по 170-200 рублей за 140-граммовую баночку. Однако полицейские, прибывшие на место торговли после обращения граждан, установили, что реализация лососевой икры велась без каких-либо сопроводительных документов. Причем, в нарушение действующего в области законодательства торговля велась еще и в неустановленном месте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, при осмотре продукции сотрудники полиции обнаружили, что на банке указан производитель из Петропавловска-Камчатского. Однако никаких бумаг, доказывающих происхождение продукта продавцы, прибывшие в регион из Липецкой области, предоставить не смогли. По словам приезжих продавцов, банки с икрой они приобрели через интернет-сайт. Более того, торговлю они осуществляли без медицинских книжек.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Изъято 118 банок икры. Материалы проверки будут направлены для рассмотрения и принятия решения в управление Роспотребнадзора по Псковской области и в отдел потребительского рынка администрации города. В полиции также намерены провести соответствующую экспертизу данного продукта.