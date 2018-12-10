Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Карта нового поколения от 2ГИС
Когда не нужен кредит бизнесу
То взлет, то падение
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
Искусственная или живая?
Эпоха закручивания гаек
Дело Кузнецова
Телефон прямого эфира 56-73-72
Программа Нового года в Пскове
Что сделала согласительная комиссия?
 
 
 
ещё Происшествия 10.12.2018 12:247 На псковичку, продавшую новорожденную девочку женщине из Вологды, завели уголовное дело 24.12.2018 20:230 В Бежаницком районе будут судить угонщика мопеда  24.12.2018 18:0247 Псевдопродавцы из Липецкой области торговали в Пскове контрафактной красной икрой 24.12.2018 16:4111 В Пскове возбудили уголовное дело по факту убийства пациента в учреждении здравоохранения 24.12.2018 16:024 Граждане с Ближнего Востока с детьми пытались нелегально перейти границу в Себежском районе 24.12.2018 11:411 В Великих Луках обчистили ВАЗ
 
 
 
Самое популярное 21.12.2018 19:514 Умер актер и режиссер Дмитрий Калинин 21.12.2018 23:4720 Комик из Пскова выиграл 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. ВИДЕО 23.12.2018 09:4481 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 23.12.2018 15:4888 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 24.12.2018 14:5042 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Бежаницком районе будут судить угонщика мопеда 

24.12.2018 20:23|ПсковКомментариев: 0

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Бежаницкого района, обвиняемого в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе предварительного расследования установлено, что 30 октября около 00.50 у жителя Бежаницкого района, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на хищение мопеда марки «Альфа», принадлежащего другому жителю, с территории его дома. Около 01.00, зайдя на территорию дома и убедившись, что за его противоправными действиями никто не наблюдает, тайно похитил от крыльца дома мопед стоимостью 12 000 рублей и распорядился им по своему усмотрению, чем причинил имущественный вред владельцу транспортного средства в размере 12 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Теги: #кража #Угон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2376 человек
24.12.2018, 20:440 Великолучане выбрали автокресла для своих детей 24.12.2018, 20:317 Лукашенко рассказал о важности отношений с Россией 24.12.2018, 20:230 В Бежаницком районе будут судить угонщика мопеда  24.12.2018, 20:115 По решению суда в Пскове приостановили деятельность «Шашлычного дворика №1» на улице Генерала Маргелова 
24.12.2018, 19:423 Завершены съемки второго фильма о чудо-женщине 24.12.2018, 19:383 Под председательством Ивана Цецерского прошло заседание призывной комиссии Пскова и Псковского района 24.12.2018, 19:318 Новые исследования в помещениях перинатального центра показали, что воздух соответствует нормам 24.12.2018, 19:240 К году лишения свободы приговорили вора-рецидивиста из Порховского района
24.12.2018, 19:080 Праздничный обед для подопечных школ-интернатов Псковской области провели в преддверии Нового года 24.12.2018, 18:392 Муниципальные ясли откроются в ЖК «Европа»  24.12.2018, 18:3219 Приехали. Конечная… 24.12.2018, 18:295 Псковичи могут позвонить Деду Морозу
24.12.2018, 18:210 Два автомобиля столкнулись на перекрестке возле поликлиники №3 в Пскове 24.12.2018, 18:0248 Псевдопродавцы из Липецкой области торговали в Пскове контрафактной красной икрой 24.12.2018, 18:002 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже недельного эпидпорога 24.12.2018, 17:540 Гололедицу на дорогах прогнозируют в Псковской области
24.12.2018, 17:540 Дополнительные «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом отправятся 28 и 29 декабря 24.12.2018, 17:4625 «Дневной дозор»: «Псковпассажиравтотранс» на грани краха 24.12.2018, 17:3811 В Пскове запретят стоянку автомашин на Октябрьском проспекте от дома №48 до улицы Металлистов 24.12.2018, 17:355 Псковский комитет по ОКН презентует клуб «Наследие» 25 декабря
24.12.2018, 17:348 Михаил Ведерников встретился с разработчиком герба и флага Псковской области 24.12.2018, 17:271 В Пскове изменят знаки разрешенного направления движения по полосам по Коммунальной на пересечении с Народной 24.12.2018, 17:101 Аквапарк «Акваполис» опубликовал программу «Шоу все включено-3» 24.12.2018, 16:4710 Полис ОСАГО предложили привязывать к водителю
24.12.2018, 16:414 Михаил Ведерников принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ 24.12.2018, 16:4111 В Пскове возбудили уголовное дело по факту убийства пациента в учреждении здравоохранения 24.12.2018, 16:294 Водителям могут «добавить» несколько секунд для поворота с улицы Горького направо на Ольгинский мост 24.12.2018, 16:241 Рассмотрение законопроекта о содержании лошадей в Псковской области отложили
24.12.2018, 16:100 Комиссия по безопасности отклонила «запретительное» предложение «Убитых дорог» по улице Поземского 24.12.2018, 16:091 Все комитеты областного Собрания одобрили возвращение к первому чтению бюджета-2019 24.12.2018, 16:064 Псковское сельхозуправление будет следить за техническим состоянием аттракционов  24.12.2018, 16:024 Граждане с Ближнего Востока с детьми пытались нелегально перейти границу в Себежском районе
24.12.2018, 15:541 Пыталовские единороссы провели новогоднюю акцию «Дарю свое тепло» 24.12.2018, 15:448 Разделить законопроект об официальных символах региона на три предлагает Псковское областное Собрание 24.12.2018, 15:398 Более половины жителей России не видят угрозы массовых протестов в 2019 году 24.12.2018, 15:1837 Интерактив: Для водителей «Псковпассажиравтотранса» в Пскове действуют альтернативные ПДД?
24.12.2018, 15:131 Ситуацию с парковкой у здания ГИБДД Псковской области обсудила комиссия по безопасности дорожного движения 24.12.2018, 15:117 Михаил Ведерников подарил детям Псковской области поездку в Большой Московский цирк 24.12.2018, 14:5042 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта 24.12.2018, 14:421 Премьера новогоднего спектакля «Чук и Гек» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО
24.12.2018, 14:282 Главу Печорского района оштрафовали за нарушения при размещении электронного аукциона по ремонту Изборского ДК 24.12.2018, 14:270 Комитет по законодательству рассмотрел бюджет области-2019 перед вторым чтением 24.12.2018, 14:2010 Матвиенко назвала оскорбительным законопроект о запрете подарков учителям и врачам 24.12.2018, 14:1045 Лев Шлосберг предложил областному Собранию свой вариант флага Псковской области
24.12.2018, 13:572 Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей 24.12.2018, 13:455 ГИБДД подготовит предложения об ужесточении наказания за превышение скорости к 1 марта 24.12.2018, 13:4220 Генпрокуратура РФ: в стране растут коррупция и взяточничество 24.12.2018, 13:402 Великолукские школьники познакомились с Полистовским заповедником
24.12.2018, 13:390 Во дворе дома №41 по Рижскому проспекту в Пскове прошел новогодний праздник 24.12.2018, 13:281 Михаил Ведерников принял участие в заседании антинаркотического комитета под председательством Владимира Колокольцева 24.12.2018, 13:165 Кто будет следить за исполнением закона о запрете продажи «вейпов» подросткам, выясняли псковские парламентарии 24.12.2018, 13:1016 У нас нет панических настроений - «дорожный» подрядчик по уборке Запсковья
24.12.2018, 13:067 «Приподнятый» пешеходный переход поставят общественники в Пскове на улице Байкова 24.12.2018, 13:061 Интерактив: Дети ходят в школу на ближнем Запсковье в потемках 24.12.2018, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.12.2018, 12:5616 «Снежный полигон» начнет работать в Пскове ночью
24.12.2018, 12:523 В Пскове прошел конкурс на лучший экскурсионный маршрут и лучшего экскурсовода 24.12.2018, 12:445 Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков посетил Псковскую область 24.12.2018, 12:400 «Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении 24.12.2018, 12:330 Губернаторские новогодние елки принимают первых посетителей
24.12.2018, 12:230 «Постскриптум»: Бюджет-2019 и ситуация с «Псковпассажиравтотрансом» 24.12.2018, 12:221 На «Четырех углах» в Пскове столкнулись ВАЗ и «Шкода» 24.12.2018, 12:1916 Тарифы на электроэнергию для населения Псковской области в 2019 году повысятся дважды 24.12.2018, 12:047 Для псковских пенсионеров пройдет «Танцевальный батл»
24.12.2018, 11:599 Бюджетный комитет одобрил индексацию социальных выплат в Псковской области 24.12.2018, 11:567 Тяжело раненые и не единожды преданные... 24.12.2018, 11:543 В Пскове на улице Свердлова могут продлить зону действия одностороннего движения 24.12.2018, 11:530 Доходы областного бюджета-2018 увеличатся на 1,2 млрд рублей 
24.12.2018, 11:4941 В Пскове на центральных проспектах уберут еще несколько нерегулируемых пешеходных переходов 24.12.2018, 11:470 Областные власти сосредоточат в своих руках полномочия по формированию маршрутной сети в муниципалитетах 24.12.2018, 11:411 В Великих Луках обчистили ВАЗ 24.12.2018, 11:308 90% пешеходных переходов в Пскове не соответствуют нормам освещенности
24.12.2018, 11:260 18 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе 24.12.2018, 11:110 Максимальный период предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате труда инвалидов увеличится до 9 месяцев 24.12.2018, 11:090 Профильный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2019 во втором чтении 24.12.2018, 10:432 Терминал для сбора данных украла женщина из великолукского торгового центра
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.