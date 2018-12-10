Происшествия

В Бежаницком районе будут судить угонщика мопеда

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Бежаницкого района, обвиняемого в совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе предварительного расследования установлено, что 30 октября около 00.50 у жителя Бежаницкого района, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел на хищение мопеда марки «Альфа», принадлежащего другому жителю, с территории его дома. Около 01.00, зайдя на территорию дома и убедившись, что за его противоправными действиями никто не наблюдает, тайно похитил от крыльца дома мопед стоимостью 12 000 рублей и распорядился им по своему усмотрению, чем причинил имущественный вред владельцу транспортного средства в размере 12 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.