Происшествия

Псковские пограничники задержали 4 граждан Украины и Молдовы, находящихся в федеральном розыске

В международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлено и задержано в общей сложности четверо иностранных граждан, находящихся в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, все указанные лица, трое граждан Молдовы и гражданин Украины, следовали на выезд из нашей страны. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что один из них объявлен у себя на родине в федеральный розыск за совершение преступления против семьи и несовершеннолетних, предусмотренного ст. 201 УК Республики Молдовы.

Второй гражданин Молдовы разыскивается правоохранителями как лицо, утратившее связь с родственниками или с супругой, а его третий соотечественник находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 190 УК Республики Молдовы (мошенничество, совершенное двумя или более лицами).

Гражданин Украины объявлен в федеральный розыск белорусскими правоохранительными органами за совершение на территории союзного государства тяжкого преступления, предусмотренного ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в крупном размере).

После проведения необходимых проверочных мероприятий все задержанные иностранные граждане в установленном порядке были переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.