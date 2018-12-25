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Псковские пограничники задержали 4 граждан Украины и Молдовы, находящихся в федеральном розыске

25.12.2018 08:44|ПсковКомментариев: 0

В международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлено и задержано в общей сложности четверо иностранных граждан, находящихся в федеральном розыске.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, все указанные лица, трое граждан Молдовы и гражданин Украины, следовали на выезд из нашей страны. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что один из них объявлен у себя на родине в  федеральный розыск за совершение преступления против семьи и несовершеннолетних, предусмотренного ст. 201 УК Республики Молдовы.

Второй гражданин Молдовы разыскивается правоохранителями как лицо, утратившее связь с родственниками  или с супругой, а его третий соотечественник находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 190 УК Республики Молдовы (мошенничество, совершенное двумя или более лицами).

Гражданин Украины объявлен в федеральный розыск белорусскими правоохранительными органами за совершение на территории союзного государства тяжкого преступления, предусмотренного ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в крупном размере).

После проведения необходимых проверочных мероприятий все задержанные иностранные граждане в установленном порядке были переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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