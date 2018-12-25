Происшествия

В Пскове двое подростков до смерти забили двух мужчин, третий в тяжелом состоянии

В Пскове двое несовершеннолетних задержаны по подозрении в избиении трех лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, двое из которых скончались. За жизнь третьего борются врачи. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, 24 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подвальном помещении одного из домов в городе Пскове тел двоих мужчин с признаками насильственной смерти. В тот же день в больницу с указанного адреса госпитализирован третий пострадавший с множественными переломами и разрывами внутренних органов.

По данному факту следственным отделом по городу Псков СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, к преступлению причастны учащийся старшего класса общеобразовательной школы и его подельник – первокурсник одного из псковских колледжей, которые в ночь на 24 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесли троим мужчинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, множество ударов руками и ногами, а также подручными предметами в область головы, туловища и конечностей. В результате избиения двое потерпевших от полученных телесных повреждений скончались на месте, третий с тяжелыми травмами госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.

Следователями произведен тщательный осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд криминалистических и судебных экспертиз. Подростки задержаны в процессуальном порядке и сейчас находятся с изоляторе временного содержания, с ними работают следователи.