Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды в Латвию сигарет на 100 млн рублей

Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка контрабанды в Латвию сигарет на 100 млн рублей, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«22 декабря в автомобильном пункте пропуска Бурачки в ходе пограничного контроля пресечена попытка незаконного вывоза из России в Латвию табачных изделий. В двух грузовых автомобилях при досмотре обнаружено более 1,5 миллионов пачек сигарет различных наименований, скрытых за мешками с кормом для сельскохозяйственных животных и птиц», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Общая стоимость табачной продукции оценивается в 100 млн рублей.