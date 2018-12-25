Происшествия

В Острове задержали мужчину, который обматерил посетителей кафе

В Острове сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия посетителя кафе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - кафе на улице Апакидзе поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого 38-летнего мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей кафе и вел себя неадекватно.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

