Происшествия

На 5 лет может отправиться за решетку петербуржец, «огревший» утюгом приятельницу из Порховского района

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, причинившего средней тяжести вред здоровью человека женщины с помощью утюга

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении жителя Санкт-Петербурга по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела установлено, что 29 июля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме у своей приятельницы, в ходе внезапно возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, нанес ей три удара утюгом по голове, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 23 Порховского района суд для рассмотрения по существу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, за совершение которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.