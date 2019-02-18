Происшествия

Пенсионерка погибла из-за курения на переулке Машиниста в Пскове

В 19.43 23 февраля произошло возгорание квартиры в пятиэтажном жилом доме коридорного типа на переулке Машиниста в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, однокомнатная квартира выгорела изнутри, закопчен коридор 1 этажа.

Хозяин квартиры 1953 года рождения с отравлением угарным газом доставлен в городскую больницу. Обнаружена погибшей женщина 1947 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении жильцов квартиры. Для ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 21 человек, от огня спасено 3 человека, эвакуировано 19 человек, в том числе 3 ребенка.

Также из-за неосторожного обращения с огнем хозяйки квартиры произошел пожар в 07.10 24 февраля в многоквартирном жилом доме в деревне Волышово в Порховском районе. В двухкомнатной квартире в комнате огнем повреждены постельные принадлежности на площади 3 кв. метра. Женщина 1984 года рождения доставлена в Порховскую больницу с отравлением угарным газом. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

В 15.29 24 февраля произошло возгорание в жилом доме на улице Колхозной в городе Гдове. Огнем повреждены постельные принадлежности на площади 2 кв. метра. Хозяин дома 1977 года рождения доставлен в Гдовскую районную больницу с термическими ожогами правого плеча 1 и 2 степени. Причиной возгорания стало неосторожное обращение хозяина дома с огнем при курении. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Курение стало причиной еще одного пожара в воскресенье. В 19.33 24 февраля в жилом доме в деревне Иваново в Бежаницком районе сгорела кровля, помещение выгорело изнутри. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.