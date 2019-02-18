Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в новосокольнической деревне Шубино

В 14.10 23 февраля сгорел жилой дом в деревне Шубино в Новосокольническом районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, обнаружен погибшим хозяин дома - мужчина 1974 года рождения. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 05.16 24 февраля поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Царькова в городе Опочке. Огнем повреждены хозпостройка и баня, сгорели 12 кубометров дров. Причина пожара - аварийный режим работы электросети. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек, спасены 2 дома, баня и 3 хозпостройки.

В 15.11 23 февраля на улице Рижской в городе Великие Луки в бане огнем повреждены кровля на площади 10 кв. метров и потолочные перекрытия. По предварительным данным, причиной пожара стал перекал печи. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.