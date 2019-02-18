Происшествия

В Опочецком районе осужден бомж, избивший полицейского

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего лица без определенного места жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Опочецкого районного суда он признан виновным в совершении преступления - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что мужчина с целью воспрепятствования законным действиям сотрудника органов внутренних дел инспектора ДПС ГИБДД полиции МО МВД России «Опочецкий», связанным с исполнением им своих должностных обязанностей, проигнорировал требования последнего по доставлению в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство.

При этом нарушитель общественного порядка, осознавая, что инспектор является сотрудником полиции и представителем власти, находится в форменном обмундировании, при исполнении должностных обязанностей, нанес последнему не менее трех ударов кулаками по туловищу, схватил его за большой палец правой руки и стал выкручивать кисть, чем причинил сотруднику полиции физическую боль и рану правой кисти, которая квалифицируется как повреждение, не причинившее вреда здоровью человека.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия рецидива преступлений, суд назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.