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В Пыталовском районе злоумышленники реализовывали контрафактный алкоголь с поддельными специальными марками

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в одном из населенных пунктов Пыталовского района в продаже находится контрафактная алкогольная продукция с поддельными федеральными специальными марками, которые изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом высокой печати с эластичных неметаллических печатных форм (флексография).

Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок образует состав преступления, предусмотренного ч.4 ст.327.1 УК РФ.

В этой связи прокурором района материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об осуществлении уголовного преследования.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.