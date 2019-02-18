Происшествия

Судимый порхович насильно отобрал у 32-летнего великолучанина рюкзак с едой

Мужчину ограбили в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, грабеж произошел рано утром 24 февраля на проспекте Гагарина. Неизвестный напал на мужчину 1987 года рождения и с применением насилия отобрал у него рюкзак. В нем находился термос и контейнеры с пищей. Ущерб составил 3 000 рублей.

Сотрудники ОВД установили подозреваемого в грабеже. Им оказался порхович 1996 года рождения. В настоящее время ведется его розыск, известно что ранее он был неоднократно судим, в том числе и за грабежи.

