Происшествия

В Красногородске будут судить местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене

Прокурором Красногородского района к мировому судье направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении местного жителя, который 27 декабря 2018 года, находясь в состоянии опьянения, кухонным ножом угрожал убийством бывшей жене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что между бывшими супругами, которые в настоящее время совместно проживают в одной квартире, произошла ссора и мужчина, не имея других аргументов, находясь в состоянии опьянения, взял в руку кухонный нож и стал угрожать женщине физической расправой. Ранее мужчина также привлекался к уголовной ответственности за данное преступление и также в отношении бывшей супруги.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет.