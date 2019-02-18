Происшествия

В Красногородске пьяная женщина «порезала» знакомого

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Красногородска, которая причинила своему знакомому резанное повреждение щеки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе доследственной проверки установлено, что мужчина и женщина 15 января в одной из квартир, расположенных в Красногордске, совместно распивали спиртные напитки. Около 06.00 между ними возникла ссора, женщина взяла нож и нанесла по щеке обидчика удар, который причинил мужчине телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Статья 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.