Происшествия

В Псковской области задержана партия фальсифицированного «Маасдам»

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с ПУ ФСБ России по Псковской области и региональной таможней приостановило движение автотранспортного средства в Усвятском районе Псковской области. В грузовом отсеке автомобиля, следовавшего из Белоруссии, перевозилось 20 тонн товара «Белковый продукт с растительным жиром «Маасдам», произведенного иранским предприятием Kalleh Dairy Company. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз следовал в Москву в сопровождении сертификата качества от 11.11.2018 и СМR. Управление Россельхознадзора направило эти документы для подтверждения страны происхождения и легитимности их оформления в Иран.

Глава ветеринарной организации Ирана представил информацию о фальсификации этой продукции и сопроводительных документов. По данным компании Kalleh, за последние шесть месяцев ввоз продукции на территорию России не осуществлялся.

Управление Россельхознадзора направило информацию в Роспотребнадзор для принятия решения в отношении фальсифицированного белкового продукта с растительным жиром «Маасдам» в соответствии с требованиями Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции».