Происшествия

В Великих Луках задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина

24 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны в Великих Луках Росгвардии около 18.00 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на проспекте Ленина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который прошел мимо кассовой зоны, не расплатившись за товар.

Как выяснили стражи правопорядка, посетитель зашел в торговое помещение, взял с витрины спиртные напитки и продукты питания, а затем, походив мимо стеллажей, направился к выходу. Сумма ущерба составила порядка 800 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. Местный житель 1987 года рождения доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хищение. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест до 15 суток.