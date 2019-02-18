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Псковский Росреестр оштрафовал землевладельцев на 35 тысяч рублей

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 38 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 29 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, 4 субъекта привлечены к административной ответственности, выдано 22 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 35000 рублей. Устранено 6 нарушений.

В региональном ведомстве добавили, что наиболее часто собственники допускали нарушение статьи 7.1 КоАП РФ- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок.

Для того, чтобы избежать подобного вида нарушений псковский Росреестр рекомендует землевладельцам удостовериться в том, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в едином государственном реестре недвижимости, особенно при строительстве объектов капитального строительства и ограждений.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка, Росреестр советует обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ.