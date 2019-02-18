Происшествия

Росгвардейцы задержали 24-летнюю великолучанку, устроившую скандал в баре

В Великих Луках 25 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования. Около 4 утра бойцы Росгвардии получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из развлекательных заведений на улице Зверева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Стражи правопорядка незамедлительно прибыли на место происшествия. К ним обратились работники бара, которые пояснили, что одна из посетительниц заведения, после употребления алкогольных напитков устроила скандал. Девушка вела себя неадекватно и выражалась грубой нецензурной браню. Росгвардецы задержали 24-летнюю гражданку и доставили ее в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.