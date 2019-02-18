Происшествия

Суд обязал РЖД сделать Порховский вокзал доступным для инвалидов

Псковской транспортной прокуратурой на посадочной платформе железнодорожной станции «Порхов» проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов, в ходе которой установлено, что ОАО «РЖД» не обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения к пассажирской посадочной платформе указанной станции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры, установлено, что платформа не оборудована тактильными наземными указателями и пандусом, не выделена граница опасной зоны у края платформы контрастной противоскользящей сигнальной полосой, не произведен ремонт лестничного марша, ведущего к входу на платформу, не оборудован павильон ожидания для пассажиров с инвалидностью, не обеспечена возможность использования стационарного или передвижного подъемника для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске.

С целью устранения выявленных нарушений Псковской транспортной прокуратурой в Порховский районный суд Псковской области направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения закона. По результатам рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения решения суда контролируется.