Происшествия

Гражданин Узбекистана незаконно переместил почти 500 грамм гашиша в своем организме через границу

Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в совершении преступлений - незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта и контрабанда наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе расследования этого уголовного дела, проведенного линейным отделом МВД России в аэропорту Пулково, установлено, что мужчина незаконно хранил наркотическое средство гашиш (493,05 грамма), которое переместил через таможенную границу, находясь в аэропорту Пулково, в 287 полимерных свертках в своем организме.

Уголовное дело направлено в Московский районный Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.