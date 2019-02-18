Происшествия

Безработный житель Плюссы похитил из дачного дома петербургских пенсионеров 50 тыс. рублей

В Плюсском районе полицейские по «горячим следам» раскрыли дачную кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сотрудники отделения полиции по Плюсскому району применили служебно-розыскную собаку, которая по следу привела их к дому подозреваемого. По версии следствия, в деревне Курея Плюсского района вечером 22 февраля из дачного дома по улице Молодежной было похищено портмоне с деньгами в сумме 50 тысяч рублей.

В доме находились владельцы дачи - пожилые жители Санкт-Петербурга. И через незапертую входную дверь в помещение проник неизвестный. В прихожей он нашел и похитил деньги. Хозяин в последний момент заметил непрошеного гостя. Тот же, спрыгнув со второго этажа, скрылся. Потерпевшие незамедлительно обратились за помощью в отделение полиции по Плюсскому району.

Прибывшая без промедления на место происшествия следственно-оперативная группа полиции применила служебно-розыскную собаку, которая взяла след. И вскоре привела стражей порядка к дому, в котором и был задержан подозреваемый. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.