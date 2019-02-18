Происшествия

Умерла сотрудница молодежного театра, получившая травму при монтаже декораций

Скончалась сотрудница Российского академического молодежного театра (РАМТ), получившая травму при монтаже декораций 22 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Заведующая художественно-постановочной частью театра Ольга Школьникова скончалась в больнице в результате травмы, полученной при монтировке декораций в театре. Будет создана внутренняя комиссия, которая займется расследованием обстоятельств произошедшего», - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе театра в понедельник.

Между тем в минувшую пятницу в театре сообщили, что во время подготовки к спектаклю «Проблема» травму на сцене получил мужчина. «С монтировщиками такое случается, это рабочая ситуация. Его отвезли в больницу, ждем результатов от врачей. Никакая декорация в широком смысле слова на человека не упала», - рассказали тогда «Интерфаксу» в пресс-службе театра.

В пресс-службе отметили, что второй рабочий получил «незначительные повреждения», не требующие обращения к специалистам.