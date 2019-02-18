Происшествия

Жителя Порхова накажут за неуважение к суду

Прокурор Порховского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, проявившего неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и секретаря судебного заседания.

Как сообщили ПЛН в прокуратуре Порховского суда, установлено, что в декабре 2018 года по окончании оглашения судьей постановления о замене жителю Порхова наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, последний проявил неуважение к судье, высказав в ее адрес выражения в грубой неприличной форме, которые, согласно заключению проведенной судебно-лингвистической экспертизы носят оскорбительный характер, унижают честь и достоинство судьи.

«Далее гражданин, осознавая противоправность своих действий, демонстрируя свое явное неуважение, в присутствии третьих лиц также высказался в адрес секретаря судебного заседания в грубой неприличной форме, высказывания признаны экспертизой унижающими честь и достоинство.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия)», - сообщили в прокуратуре Порховского района.

Санкция ч. 2 ст. 297 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.