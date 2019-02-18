Происшествия

Подозреваемый в двойном убийстве в Островском районе сломал ногу при попытке скрыться от полиции

23 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в деревне Карпово Островского района тел двух женщин с признаками насильственной смерти. По данному факту Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщили ПЛН в следственном управлении СК РФ по Псковской области, по версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый 48-летний местный житель, который вечером 23 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 55-летней сожительницей нанес последней, а также ее 78-летней матери удары ножом. От полученных ранений последние скончались на месте преступления.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, пытаясь скрыться от полиции, подозреваемый выпрыгнул в окно и сломал ногу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.