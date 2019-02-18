Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытки незаконного перемещения через границу ножа и патрона

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации ножа и боеприпаса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, первый случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», куда на выезд из России прибыл один из наших соотечественников на легковом автомобиле марки «Додж».

При прохождении пограничного контроля, на вопрос сотрудника Управления, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 43-летний россиянин ответил отрицательно.

При этом, в ходе осмотра его автомобиля, между водительским и пассажирским сиденьями, среди личных вещей, специалисты обнаружили нож в кожаном чехле, общая длина которого составила 287 мм .

Другой инцидент произошел уже в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки». На въездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Крайслер». При осмотре данного транспортного средства в технологической полости обшивки салона возле заднего сиденья был обнаружен охотничий патрон калибром 12 мм .

В обоих случаях водители попросту забыли должным образом подготовить свои транспортные средства к поездке через границу.

Нож и патрон переданы представителям компетентных органов для проведения соответствующих экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия процессуальных решений.