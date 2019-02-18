Происшествия

Пенсионерка из Опочки заинтересовалась игрой на онлайн-бирже и была обманута мошенниками

По имеющимся данным, в Опочке 65-летняя женщина, в прошлом бухгалтер, заинтересовалась в социальных сетях предложением о возможности получения солидного заработка. Речь шла об игре на онлайн-бирже. Предлагалось делать ставки на акции некоторых компаний, что сулило, якобы, солидные дивиденды. При этом организаторы сумели заполучить у опочанки ее паспортные данные и прочие интересовавшие их реквизиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В итоге «работодатели», воспользовавшись этой ситуацией, оформили на доверившуюся им горожанку кредиты на сумму свыше 300 тысяч рублей. Убедившись, наконец, что имеет дело с мошенниками, потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Опочецкий». В настоящее время здесь в рамках проводимой проверки выясняются все обстоятельства произошедшего.