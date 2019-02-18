Происшествия

20-летний пскович пытался похитить из магазина продукты

25 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии около 17:30 поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на улице Энтузиастов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на молодого человека, который взял с витрины продукты питания и попытался скрыться, не расплатившись за товар. Сумма ущерба составила порядка 900 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. 20-летний пскович для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.