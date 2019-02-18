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Невменяемого мужчину, пытавшегося убить знакомую в Опочке, могут направить на принудительное лечение

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе из материалов уголовного дела следует, что 4 августа 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к сестре в Опочке. В ответ на высказанные в его адрес нравоучения относительно образа жизни он стал сознательно манипулировать жизнеопасными действиями. Когда знакомая сестры сделала ему замечание, он рассердился и ударил ее находящимся в руках ножом в грудь. В это время хозяйка квартиры закрыла собой потерпевшую и стала кричать о помощи, в результате чего мужчина вынужден был ретироваться, а потерпевшая осталась жива лишь благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

Изучение личности данного лица показало, что годом ранее он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан страдающим психическим расстройством, исключающим вменяемость.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса и применении в отношении данного лица принудительных мер медицинского характера.