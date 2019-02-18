Происшествия

Ночью произошел пожар в пушкиногорской деревне Авдоши

В 02.20 27 февраля произошло возгорание жилого дома в деревне Авдоши в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорела пристройка, в доме закопчена комната по всей площади.

Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек, спасены 2 жилых дома и баня.

В 12.32 26 февраля в жилом доме в переулке Заречный в Пскове огнем повреждена комната площади 3 кв. метра. Обнаружен погибшим хозяин дома 1953 года рождения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибшего. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.