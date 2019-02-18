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Псковские пограничники изъяли почти 600 пачек незаконной табачной продукции

27.02.2019 09:30|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на выезд из Российской Федерации прибыл грузовой автомобиль марки «Скания» под управлением 29-летнего жителя одного из сопредельных государств.

В ходе проведенного осмотра салона транспортного средства, в технологической полости под нижней спальной полкой, стражи границы выявили признаки оборудования тайника. Из него, в последующем, специалисты извлекли порядка 340 пачек табачных изделий.

Другой случай произошел уже в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». На выезд из России прибыл пассажирский поезд международного следования «Москва – Рига».

При совместном с представителями контрольных органов осмотре состава, в одном из вагонов поезда выявили табачную продукцию, которая была спрятана на верхней багажной полке за матрасом. Как позже выяснилось, это было не единственное место укрытия сигарет.

В другом вагоне специалисты обнаружили сигареты в туалете со стороны нерабочего тамбура за никелированными кожухами, закрывающими трубы. В общей сложности в поезде было найдено порядка 250 пачек табачной продукции различных наименований.

Выявленная продукция изъята. Проводятся процессуальные действия и проверочные мероприятия.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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