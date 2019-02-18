Псковские пограничники изъяли почти 600 пачек незаконной табачной продукции

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» на выезд из Российской Федерации прибыл грузовой автомобиль марки «Скания» под управлением 29-летнего жителя одного из сопредельных государств.
В ходе проведенного осмотра салона транспортного средства, в технологической полости под нижней спальной полкой, стражи границы выявили признаки оборудования тайника. Из него, в последующем, специалисты извлекли порядка 340 пачек табачных изделий.
Другой случай произошел уже в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». На выезд из России прибыл пассажирский поезд международного следования «Москва – Рига».
При совместном с представителями контрольных органов осмотре состава, в одном из вагонов поезда выявили табачную продукцию, которая была спрятана на верхней багажной полке за матрасом. Как позже выяснилось, это было не единственное место укрытия сигарет.
В другом вагоне специалисты обнаружили сигареты в туалете со стороны нерабочего тамбура за никелированными кожухами, закрывающими трубы. В общей сложности в поезде было найдено порядка 250 пачек табачной продукции различных наименований.
Выявленная продукция изъята. Проводятся процессуальные действия и проверочные мероприятия.