Происшествия

Великолучанка перевела мошеннику 40 тыс. рублей

25 февраля великолучанину 1977 года рождения в социальной сети пришло сообщение от знакомого с просьбой перевести ему денег. Житель Великих Лук выполнил просьбу и перевел 4000 рублей. Спустя время выяснилось, что страницу знакомого взломали. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Также в этот же день великолучанке 1969 года рождения на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что с ее карты списываются деньги, чтобы предотвратить это, необходимо все средства перекинуть на номер электронного кошелька. Мужчина продиктовал номер, после чего сама женщина перевела мошеннику 40 000 рублей.