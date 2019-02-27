Происшествия

Псковский кондитер не уплатил 75 млн рублей налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора псковской компании, занимающейся производством кондитерских изделий. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

По версии следствия, руководителем предприятия в бухгалтерском учете организации за 2014-2016 годы внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, в том числе фирм-однодневок.

В результате создания фиктивного документооборота им были необоснованно заявлены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и уменьшена налогооблагаемая база, что позволило уклонится от уплаты налогов с организации на общую сумму почти 75 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Дмитрий Больбух отметил, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну