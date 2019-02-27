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Россельхознадзор запретил ввоз 10 тонн белорусских огурцов

27.02.2019 11:51|ПсковКомментариев: 1

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы запрещён ввоз 10 тонн свежих огурцов. Товар следовал автомобильным транспортом из Витебской области Республики Беларусь в адрес получателя, зарегистрированного в Смоленской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе проведения документарной проверки инспекторами управления установлено, что за неоднократное неуведомление или непредъявление подкарантинной продукции по месту прибытия должностному лицу государственного органа, получатель оказался в списке предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию Российской Федерации.

Ввоз 10 тонн свежих огурцов на территорию Российской Федерации запрещен.По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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