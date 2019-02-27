Происшествия

В Печорском районе наказан бомж, избивший местную жительницу

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего лица без определенного места жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В суде установлено, что 02.10.2018 в ночное время, находясь по месту своего временного проживания без регистрации в городе Печоры, лицо без определенного места жительства, гражданства Республики Беларусь в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, проживающей на территории Печор, нанес ей умышленное не менее десяти ударов кулаками и ногами в область головы и тела, причинив в результате телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью

С учетом позиции государственного обвинителя, рассмотрения уголовного дела в общем порядке, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.