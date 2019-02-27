Происшествия

21-летний великолучанин пытался похитить цветной металл с местного завода

26 февраля в 11:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что на территории завода, расположенного на улице Третьей Ударной Армии, сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Незамедлительно прибыв к объекту, сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего бывшего работника завода, который пытался похитить с территории предприятия цветной металл.

Похищенное было изъято, а задержанный был передан сотрудникам полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются сумма ущерба и иные обстоятельства произошедшего.