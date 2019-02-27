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Бывший бухгалтер великолукского вагонного депо осуждена за присвоение и растрату денежных средств

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера вагонного депо Великие Луки филиала ООО «ТрейнСервис». Она признана виновной в совершении преступлений - покушение на растрату и присвоение или растрата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Бухгалтер указанного депо, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, вверенными ей предприятием, в период с июня 2014 года по июль 2017 года ежемесячно похищала денежные средства, находящиеся на счете депо, в результате чего причинила ущерб ООО «ТрейнСервис» в размере более 12 миллионов рублей.

Суд согласился с позицией государственных обвинителей Великолукской транспортной прокуратуры и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и ограничением свободы в 1 год и 6 месяцев.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск ООО «ТрейнСервис» о взыскании с осужденной причиненного преступления и ущерба.