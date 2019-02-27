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Судимая жительница Дедович вопреки судебному запрету оставила дом и уехала в Москву

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Дедовичского районного суда она признана виновной в совершении преступления - самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора.

В суде установлено, что при освобождении из мест лишения свободы в отношении ранее судимой женщины установлен административный надзор сроком на 8 лет, при этом установлены ограничения в виде запрета пребывания в местах общественного питания, где осуществляется продажа спиртных напитков и установлена обязательная явка на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания 2 раза в месяц.

В связи с нарушением порядка отбывания административного надзора ей установлены дополнительные ограничения в виде запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания в период с 23 часов до 06 часов, запрета на выезд за пределы муниципального образования, являющегося местом жительства или пребывания, без разрешения органа внутренних дел, обязательной явки на регистрацию в МО МВД России «Дедовичский» 3 раза в месяц.

Однако 20 ноября 2018 года поднадзорная без уважительной причины самовольно без разрешения МО МВД России «Дедовичский» оставила место жительства и выехала в Москву.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимой суд назначил наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, на нее возложены дополнительные обязанности.