Происшествия

Кража 15 тысяч рублей обернулась для невельчанки 120 часами обязательных работ

Прокуратурой Невельского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ - «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании установлено, что подсудимая, 17 декабря 2018 года после совместного распития спиртных напитков с потерпевшей, воспользовавшись тем, что ее никто не видит, зашла в спальное помещение, где из паспорта потерпевшей, находящегося под одеждой, умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитила денежные средства в сумме 15 000 рублей, принадлежащие потерпевшей.

С учетом личности подсудимой, наличия смягчающих обстоятельств, к которым в том числе относятся явка с повинной, полное возмещение ущерба, позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 120 часов обязательных работ.